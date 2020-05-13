بالمسح النشط.. صحة الباحة تواصل مكافحة فيروس كورونا

تواصل المستشفيات والخدمات الصحية بصحة الباحة، مكافحة فيروس كورونا المستجد covid-19؛ حيث تسعى لتنفيذ الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المشددة لكبح انتشار الوباء.

واستمرت الفرق الطبية الميدانية المتخصصة بالمنشآت الصحية القيام بجولاتها ضمن عمليات المسح النشط للكشف المبكر على الوافدين القاطنين داخل مقرات سكنهم وعملهم في جميع محافظات ومراكز المنطقة.

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ويتم خلال الجولات الميدانية قياس درجات الحرارة للقاطنين، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا عليهم، بالإضافة لأخذ عيّنات منهم حال وجود أعراض اشتباه بالفيروس، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها.

وكثفت فرق المسح الميداني للمديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة أعمال المسح النشط في مركز نخال بمحافظة القرى، إذ جرى خلال الأيام القليلة الماضية فحص 289 شخصًا، ولا تزال الفرق تتابع أعمالها ضمن الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا.

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