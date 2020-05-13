وزير التعليم يكلف «البليهد» مديرًا عامًا للتعليم في حائل

حتى تاريخ 26 شوال 1442هـ..
صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتكليف الدكتور منذر بن عبدالله البليهد مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة حائل حتى تاريخ 26 شوال 1442هـ.
والدكتور منذر البلهيد، أستاذ تقنيات التعليم، الذي يتولى وكالة عمادة السنة التحضيرية في جامعة حائل قبل صدور القرار، حاصل على دكتوراة الفلسفة في التربية تخصص تقنيات التعليم من جامعة إكسيتر في المملكة المتحدة عام 2016.
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