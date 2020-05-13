بشكل احترازي.. بلدية حوطة بني تميم تغلق 218 منشأة تجارية

خلال حملات ميدانية مكثفة..
أغلقت بلدية محافظة حوطة بني تميم احترازيًا 218 منشأة تجارية مختلفة الأنشطة ومنها 23 منشأة بسبب مخالفتها الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحدها الأعلى بحق المخالفين.
جاء ذلك من خلال حملات ميدانية مكثفة، نفَّذتها منذ بداية الجائحة على المجمعات والمنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة في المحافظة. ضمن إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID – 19).
من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني، أن البلدية تواصل حملاتها اليومية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والعمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى إغلاق 3 مواقع ثبتت فيها ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا وتم إغلاقها احترازياً، وتم تكثيف أعمال الرش والتعقيم والتطهير لتلك المواقع، بالإضافة إلى إغلاق مجموعة من مواقع سكن العمالة المخالفة بمشاركة اللجنة المختصة بذلك والمشكلة من "المحافظة والبلدية والمستشفى وفرع وزارة التجارة والشرطة"، وذلك لعدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسكن العمال واستخدام السكن لغير ما خصص له، كما تم تطبيق اللوائح والأنظمة والاشتراطات الخاصة بالبلدية بحق المخالفين.
ودعا "القحطاني" جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها البلدية بعدم اصطحاب الأطفال أقل من 15 سنة والتقيُّد بمسافات التباعد عند صناديق المحاسبة ولبس القفازات أثناء التسوق والتعقيم بعد الانتهاء منها لضمان سلامة الجميع ، والإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات البلدية الرسمية أو عن طريق هاتف الطوارئ 940.
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