هيئة تقويم التعليم وفريق من وزارة الصحة يتابعان تهيئة مراكز الاختبارات

قام وفد من مركز مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، أمس الثلاثاء، بزيارة إحدى مقرات الاختبارات المحوسبة التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لمناقشة الإجراءات الاحترازية التي يجب تطبيقها لضمان سلامة الطلاب والموظفين.

ويأتي ذلك استكمالًا للتنسيق بين هيئة تقويم التعليم والتدريب مع وزارة الصحة، حول الاستفادة من مراكز الاختبارات المحوسبة التابعة للهيئة، والتي ستنفذ فيها الاختبارات عن بُعد لمن لا تتوفر لديهم التجهيزات اللازمة لتأدية الاختبار التحصيلي في المنازل، والذي أُعلن عنه سابقاً من قبل الهيئة.

وستقوم الهيئة بصياغة توجيهات المختصين من مركز مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة على شكل توجيهات توعوية وإرشادات تُرسل للطلبة بشكل مبكر، مع توفير المتطلبات الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة الجميع بإذن الله.

الجدير بالذكر أن نماذج الاختبارات جميعها ستكون متطابقة لمن سيؤدونه في المنازل أو في مراكز الاختبارات المحوسبة.