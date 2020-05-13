أكثر من 55 ألف شخص استخدم التطبيق..
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن إجمالي المبالغ الواردة للزكاة عبر خدمة «زكاتي» بلغت حوالي 24 مليون ريال خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان، مشيرة إلى أن هذه المبالغ سيتم صرفها على كافة الفئات المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت الهيئة أن أكثر من 55 ألف شخص حمّل تطبيق «زكاتي» على الهواتف الذكية خلال الأسبوعين، حيث وفرت الهيئة هذه التطبيقات للتسهيل على الأفراد وتمكينهم من دفع زكاتهم إلكترونيًّا، بالإضافة إلى خدمتي «بوابة زكاتي» و«هاتف زكاتي».
وتأتي هذه الخدمات الإلكترونية تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث توفر هذه الخدمات إمكانية حساب الزكاة من خلال حاسبة الزكاة لتحديد نصاب الزكاة الواجبة، بالإضافة لإمكانية دفعها بطريقة سهلة وموثوقة من خلال نظام سداد، فضلًا عن خدمة التذكير بمواعيد الزكاة، وكافة المعلومات التي تتعلق بها.
يذكر أنه يمكن للأفراد إخراج زكاتهم عبر الاتصال على هاتف زكاتي على رقم 19993، والذي يشرف عليه كادر مؤهل للرد على جميع الأسئلة والاستفسارات يوميًّا خلال شهر رمضان المبارك، وبوابة «زكاتي» اضغط هنا.
أو من خلال تحميل تطبيق (زكاتي) للهواتف الذكية.
أقرأ أيضًا:
الزكاة والدخل: تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% مطلع يوليو القادم
«الزكاة والدخل» تطلق 15 مبادرة لتخفيف آثار كورونا على القطاع الخاص
كانت هذه تفاصيل خبر 24 مليون ريال حصيلة خدمة «زكاتي» في ١٥ يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.