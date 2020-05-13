24 مليون ريال حصيلة خدمة «زكاتي» في ١٥ يومًا

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن إجمالي المبالغ الواردة للزكاة عبر خدمة «زكاتي» بلغت حوالي 24 مليون ريال خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان، مشيرة إلى أن هذه المبالغ سيتم صرفها على كافة الفئات المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت الهيئة أن أكثر من 55 ألف شخص حمّل تطبيق «زكاتي» على الهواتف الذكية خلال الأسبوعين، حيث وفرت الهيئة هذه التطبيقات للتسهيل على الأفراد وتمكينهم من دفع زكاتهم إلكترونيًّا، بالإضافة إلى خدمتي «بوابة زكاتي» و«هاتف زكاتي».

وتأتي هذه الخدمات الإلكترونية تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث توفر هذه الخدمات إمكانية حساب الزكاة من خلال حاسبة الزكاة لتحديد نصاب الزكاة الواجبة، بالإضافة لإمكانية دفعها بطريقة سهلة وموثوقة من خلال نظام سداد، فضلًا عن خدمة التذكير بمواعيد الزكاة، وكافة المعلومات التي تتعلق بها.

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يذكر أنه يمكن للأفراد إخراج زكاتهم عبر الاتصال على هاتف زكاتي على رقم 19993، والذي يشرف عليه كادر مؤهل للرد على جميع الأسئلة والاستفسارات يوميًّا خلال شهر رمضان المبارك، وبوابة «زكاتي» اضغط هنا.

أو من خلال تحميل تطبيق (زكاتي) للهواتف الذكية.

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