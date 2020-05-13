بالصور.. ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة في عسير

ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير أكثر من 800 عبوة من المواد الغذائية الفاسدة .

وجاء الضبط بعد متابعة عدد من العمالة الوافدة تقوم بتخزين المواد الغذائية داخل سكن شعبي، يفتقر للاشتراطات الصحية، وتم ضبطهم وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وبعد فحص المواد الغذائية تبيّن سوء تخزينها في المبنى الشعبي، علاوة على أنه تمّ تحضيرها في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، إضافة إلى سوء النظافة في الموقع وعدم وجود شهادات صحية لدى العاملين.

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وتمّ إتلاف المواد الغذائية كافة التي تم ضبطها وهي 832 عبوة من منتجات الحلويات والفشار.

من جانبه، أكد مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي، بأنّ هذه الجولات جاءت بمتابعة وتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، حرصًا منه على تكثيف الأعمال الرقابية والتفتيشية لضمان سلامة الأسواق وللتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحدّ من تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن المخالفات تمّ التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المنصوص عليها وتمّ تطبيقها على الفور.

وأهاب العاوي بأنّ الأمانة لن تتهاون في تطبيق جميع الإجراءات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.