السعودية اليوم / السنغال تخفف إجراءات التصدي لفيروس كورونا



داكار 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس

وتضمنت الإجراءات التي أعلن عنها ماكي صال في خطاب وجهه إلى السنغاليين تقليص ساعات حظر التجول، بدءًا من أمس، وافتتاح الأسواق والشركات لمدة ستة أيام في الأسبوع التي كانت تخضع لأيام عمل محددة.

وأضاف أن المدارس ستفتح في الثاني يونيو المقبل بالنسبة للأقسام النهائية والتحضيرية في التعليم العام والخاص، فيما سيتابع باقي التلاميذ الدروس عن بعد.

يشار إلى أن آخر حصيلة مقدمة من قبل وزارة الصحة السنغالية بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها 1886، بينها 715 حالة شفاء، و 19 حالة وفاة.

// انتهى //

01:37ت م

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داكار 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأعلن الرئيس السنغالي ماكي صال تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المنتشر في دول العالم.وتضمنت الإجراءات التي أعلن عنها ماكي صال في خطاب وجهه إلى السنغاليين تقليص ساعات حظر التجول، بدءًا من أمس، وافتتاح الأسواق والشركات لمدة ستة أيام في الأسبوع التي كانت تخضع لأيام عمل محددة.وأضاف أن المدارس ستفتح في الثاني يونيو المقبل بالنسبة للأقسام النهائية والتحضيرية في التعليم العام والخاص، فيما سيتابع باقي التلاميذ الدروس عن بعد.يشار إلى أن آخر حصيلة مقدمة من قبل وزارة الصحة السنغالية بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها 1886، بينها 715 حالة شفاء، و 19 حالة وفاة.// انتهى //01:37ت م0286

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