السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يؤكد خلال اجتماعه بوكلاء الإمارة والمحافظين على إبراز جهود الدولة في مكافحة كورونا



سكاكا 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على إبراز جهود الدولة ممثلة بجميع القطاعات الحكومية في مكافحة جائحة فيروس

جاء ذلك خلال اجتماع سموه اليوم عبر الاتصال المرئي بوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات.

واستمع سموه في بداية الاجتماع لإيجاز من محافظي المحافظات عن سير العمل فيها والإجراءات الوقائية المتخذة ، وما تم تنفيذها من توصيات سابقة، ومتابعة الزيارات الميدانية لمقار العمالة الوافدة ومنع تكدسها ومتابعة أعمال النظافة والتعقيم وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية للحيلولة دون انتشار الفيروس.

كما تم خلال الاجتماع استعراض أعمال اللجان في مدينة سكاكا والمحافظات والمراكز التابعة، والتأكيد على متابعة ذلك من قبل محافظي المحافظات ورؤساء المراكز .

ودعا سموه الله أن يحمي بلادنا من كل مكروه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يدفع البلاء عن الجميع.

//انتهى//

01:35ت م

0285



سكاكا 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على إبراز جهود الدولة ممثلة بجميع القطاعات الحكومية في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين .جاء ذلك خلال اجتماع سموه اليوم عبر الاتصال المرئي بوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات.واستمع سموه في بداية الاجتماع لإيجاز من محافظي المحافظات عن سير العمل فيها والإجراءات الوقائية المتخذة ، وما تم تنفيذها من توصيات سابقة، ومتابعة الزيارات الميدانية لمقار العمالة الوافدة ومنع تكدسها ومتابعة أعمال النظافة والتعقيم وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية للحيلولة دون انتشار الفيروس.كما تم خلال الاجتماع استعراض أعمال اللجان في مدينة سكاكا والمحافظات والمراكز التابعة، والتأكيد على متابعة ذلك من قبل محافظي المحافظات ورؤساء المراكز .ودعا سموه الله أن يحمي بلادنا من كل مكروه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يدفع البلاء عن الجميع.//انتهى//01:35ت م0285

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يؤكد خلال اجتماعه بوكلاء الإمارة والمحافظين على إبراز جهود الدولة في مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.