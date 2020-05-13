السعودية اليوم / شرطة مكة: الإطاحة بتنظيم إجرامي امتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة أموالهم



مكة المكرمة 19 رمضان 1441هـ الموافق 12 مايو 2020م واس

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة أموالهم، والقبض عليهم وهم وافدون من مخالفي نظام الإقامة من (الجنسية التشادية)، وأسفرت إجراءات الاستدلال الأولية تورطهم بارتكاب " 5 " جرائم بنفس الأسلوب الإجرامي، وبلغت المبالغ النقدية المسروقة ( 400.000 ) أربعمائة ألف ريال، وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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01:21ت م

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