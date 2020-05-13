السعودية اليوم / أمانة جازان تكثف جولاتها الرقابية على أسواق النفع العام والمراكز والمحال التجارية بمحافظة الدرب



الدرب 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الدرب اليوم، جولاتها الرقابية على أسواق النفع العام والمراكز والمحال التجارية المستثناة من قرار الإغلاق بالمحافظة، للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية والوقاية لمواجهة فيروس "

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن خرمي، أن الفرق الرقابة قامت بجولات تفتيشية بهدف التأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية ومتابعة أسواق النفع العام والمراكز والمحال التجارية المستثناة من قرار الإغلاق، مؤكدا إغلاق مطعم ومصادرة 20 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال الجولات.

وأشار المهندس خرمي إلى أن الجولات الرقابية مستمرة خلال شهر رمضان المبارك بشكل مكثف بهدف التأكد من صحة وسلامة ما يعرض من سلع ومواد غذائية للمستهلكين ومن طرق حفظها ونقلها، إلى جانب التأكد من سلامة وصحة العاملين، مؤكداً بأنه لن يكون هناك تهاون مع مخالفي الاشتراطات والتعليمات البلدية وستطبق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون وإبلاغ البلدية على الرقم الموحد ٩٤٠ في حال ملاحظة مخالفات أو العثور على مواد منتهية الصلاحية.

// انتهى //

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الدرب 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسكثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الدرب اليوم، جولاتها الرقابية على أسواق النفع العام والمراكز والمحال التجارية المستثناة من قرار الإغلاق بالمحافظة، للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية والوقاية لمواجهة فيروس " كورونا " خلال شهر رمضان المبارك.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن خرمي، أن الفرق الرقابة قامت بجولات تفتيشية بهدف التأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية ومتابعة أسواق النفع العام والمراكز والمحال التجارية المستثناة من قرار الإغلاق، مؤكدا إغلاق مطعم ومصادرة 20 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال الجولات.وأشار المهندس خرمي إلى أن الجولات الرقابية مستمرة خلال شهر رمضان المبارك بشكل مكثف بهدف التأكد من صحة وسلامة ما يعرض من سلع ومواد غذائية للمستهلكين ومن طرق حفظها ونقلها، إلى جانب التأكد من سلامة وصحة العاملين، مؤكداً بأنه لن يكون هناك تهاون مع مخالفي الاشتراطات والتعليمات البلدية وستطبق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون وإبلاغ البلدية على الرقم الموحد ٩٤٠ في حال ملاحظة مخالفات أو العثور على مواد منتهية الصلاحية.// انتهى //00:56ت م0276

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