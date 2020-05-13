السعودية اليوم / المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك تعلن موعد فتح باب القبول "الإلكتروني" في برامجها



تبوك 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن موعد فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري، أن التقديم سيشمل مرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، ومرحلة البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1442هـ .

وأفاد المهندس المطيري أن مواعيد التسجيل ستكون ابتداء من 22 / 10 / 1441 هـ، وحتى تاريخ 3 / 11 / 1441هـ لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين، وابتداء من تاريخ 4 / 11 / 1441هـ حتى تاريخ 17 / 11 / 1441هـ لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، وسيكون التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف ابتداء من تاريخ 14 / 11 / 1441هـ وحتى تاريخ 25 / 11 / 1441هـ.

وبيّن المهندس المطيري أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

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