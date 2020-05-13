

عرعر 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

يواصل "النادي الصحي" بجامعة الحدود الشمالية، حملته في أعمال الفرز البصري على جميع مداخل مدينة عرعر وعلى مدار الساعة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة ضمن حملة "الله يقويكم" لمساندة القطاعات العاملة في مكافحة وباء

وتستهدف الحملة مساعدة القطاعات الحكومية التي تعمل في الخط الأول لمواجهة

// انتهى //

00:53ت م

0272



عرعر 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسيواصل "النادي الصحي" بجامعة الحدود الشمالية، حملته في أعمال الفرز البصري على جميع مداخل مدينة عرعر وعلى مدار الساعة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة ضمن حملة "الله يقويكم" لمساندة القطاعات العاملة في مكافحة وباء كورونا المستجد.وتستهدف الحملة مساعدة القطاعات الحكومية التي تعمل في الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد عبر طلاب وطالبات الأندية الطلابية بالجامعة، تمثلت في نادي الجوالة، والنادي الصحي، والنادي التطوعي، ونادي الإعلام، ونادي التصوير.// انتهى //00:53ت م0272

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "النادي الصحي" بجامعة الحدود الشمالية يواصل حملة "الله يقويكم" للفرز البصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.