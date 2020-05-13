السعودية اليوم / اللواء اليحيى يرعى حفل تخريج الدبلوم السادس للضباط عن بعد



الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

رعى مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم حفل تخريج الدبلوم السادس للعلوم الأمنية في الجوازات لخريجي الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين من التخصصات النظرية وخريجي برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية للعام الدراسي 1440-1441هـ من كلية الملك فهد الأمنية المعينين حديثاً في قطاع الجوازات، وذلك عبر تقنية "التواصل عن بُعد"، تنفيذاً للتوجيهات الكريمة بالحد من التجمعات، بهدف منع انتشار فايروس

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير معهد الجوازات المقدم خالد بن محمد العتيبي كلمة المعهد رحب في بدايتها بمدير عام الجوازات، مشيرا إلى أن هذه الرعاية تأتي تأكيداً على أن قيادة القطاع بقدر دعمها لاستخدام التقنية لم تهمل الكادر البشري المدرب المليء بالحيوية والنشاط، الذي يأتي في أول اهتمامات مدير عام الجوازات.

وأوضح المقدم العتيبي في كلمته أن عدد الضباط الخريجين (101) خريج تلقوا العديد من المعارف والعلوم النظرية والعملية على أنظمة الجوازات الآلية كنظام الوافدين المطور، ونظام الحدود والأجانب المطور، كما دربوا على نظام البصمة، ونظام مكافحة التزوير مع توجيههم بحسن التعامل مع الجمهور, إضافة إلى تطبيقهم العملي في إدارات الجوازات المختلفة لصقل تلك المعارف.

بعد ذلك أُلقيت كلمة الخريجين التي شكروا من خلالها مدير عام الجوازات على رعايته حفل تخرجهم، بعدها أعلنت النتيجة العامة للدبلوم، وأسماء الخريجين الأوائل وهم : المركز الأول من القسم العلمي ملازم أول / محمد بن سعد العتيبي بتقدير ممتاز ، والمركز الأول من القسم الأدبي ملازم / عبدالرحمن بن حمود العصيمي بتقدير ممتاز،

بعد ذلك ألقى اللواء سليمان اليحيى كلمة توجيهية للخريجين هنأهم فيها بتخرجهم كما دعاهم إلى الإخلاص لله أولاً في أعمالهم ثم لمليكهم ووطنهم الغالي، كما أثنى على الجهود المبذولة في قسم التقنية بالمعهد بحسن تعاملهم مع الظروف الراهنة خلال استمرار العملية التعليمية، متمنيًا للخريجين التوفيق في حياتهم العملية.

// انتهى //

00:51ت م

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الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسرعى مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم حفل تخريج الدبلوم السادس للعلوم الأمنية في الجوازات لخريجي الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين من التخصصات النظرية وخريجي برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية للعام الدراسي 1440-1441هـ من كلية الملك فهد الأمنية المعينين حديثاً في قطاع الجوازات، وذلك عبر تقنية "التواصل عن بُعد"، تنفيذاً للتوجيهات الكريمة بالحد من التجمعات، بهدف منع انتشار فايروس كورونا المستجد.وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير معهد الجوازات المقدم خالد بن محمد العتيبي كلمة المعهد رحب في بدايتها بمدير عام الجوازات، مشيرا إلى أن هذه الرعاية تأتي تأكيداً على أن قيادة القطاع بقدر دعمها لاستخدام التقنية لم تهمل الكادر البشري المدرب المليء بالحيوية والنشاط، الذي يأتي في أول اهتمامات مدير عام الجوازات.وأوضح المقدم العتيبي في كلمته أن عدد الضباط الخريجين (101) خريج تلقوا العديد من المعارف والعلوم النظرية والعملية على أنظمة الجوازات الآلية كنظام الوافدين المطور، ونظام الحدود والأجانب المطور، كما دربوا على نظام البصمة، ونظام مكافحة التزوير مع توجيههم بحسن التعامل مع الجمهور, إضافة إلى تطبيقهم العملي في إدارات الجوازات المختلفة لصقل تلك المعارف.بعد ذلك أُلقيت كلمة الخريجين التي شكروا من خلالها مدير عام الجوازات على رعايته حفل تخرجهم، بعدها أعلنت النتيجة العامة للدبلوم، وأسماء الخريجين الأوائل وهم : المركز الأول من القسم العلمي ملازم أول / محمد بن سعد العتيبي بتقدير ممتاز ، والمركز الأول من القسم الأدبي ملازم / عبدالرحمن بن حمود العصيمي بتقدير ممتاز،بعد ذلك ألقى اللواء سليمان اليحيى كلمة توجيهية للخريجين هنأهم فيها بتخرجهم كما دعاهم إلى الإخلاص لله أولاً في أعمالهم ثم لمليكهم ووطنهم الغالي، كما أثنى على الجهود المبذولة في قسم التقنية بالمعهد بحسن تعاملهم مع الظروف الراهنة خلال استمرار العملية التعليمية، متمنيًا للخريجين التوفيق في حياتهم العملية.// انتهى //00:51ت م0270

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