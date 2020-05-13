السعودية اليوم / استمرار تنفيذ مشروع جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع طريق السلام بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

تستمر أعمال مشروع جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع طريق السلام في المدينة المنورة خلال فترة منع التجول‬.

وتهدف أعمال إنشاء الجسر إلى الحد من الاختناقات المروية، وتسهيل الوصول من وإلى المسجد النبوي‬ ، بإشراف مباشر من أمانة منطقة المدينة المنورة.

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00:27ت م

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