السعودية | المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجومين اللذين وقعا في كابول وإقليم ننكرهار بأفغانستان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:00 صباحًا, 13 مايو 2020 م المناطق -الرياض أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لهجومين وقعا في عاصمة جمهورية أفغانستان الإسلامية كابول، وإقليم ننكرهار شرق البلاد، وأديا لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ووقوفها معها في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب.

وعبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعبا، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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