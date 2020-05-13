شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بتنظيم إجرامي يسرق عملاء البنوك في مكة والان نبدء بالتفاصيل
وصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة أموالهم، والقبض عليهم وهم وافدون من مخالفي نظام الإقامة من "الجنسية التشادية".
وأشار إلى أن إجراءات الاستدلال الأولية أسفرت عن تورطهم بارتكاب " 5 " جرائم بنفس الأسلوب الإجرامي، وبلغت المبالغ النقدية المسروقة "400.000" ريال، وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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