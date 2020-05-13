شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين بشدة هجومي كابول وننكرهار بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لهجومين وقعا في عاصمة جمهورية أفغانستان الإسلامية كابول، وإقليم ننكرهار شرق البلاد، وأديا لسقوط عشرات القتلى والجرحى. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ووقوفها معها في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب. وعبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعبا، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تدين بشدة هجومي كابول وننكرهار بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.