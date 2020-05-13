، ما حقيقة إصدار تطبيق "توكلنا" مخالفات إلكترونية عند مخالفة منع التجول؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال في ردوده: يجب الرجوع لنقطة الانطلاق عند طلب التصريح قبل نهاية الوقت

نفى تطبيق "توكلنا" إصداره مخالفات على من يقومون بمخالفة وجهاتهم التي يحددونها عند طلب التصريح وذلك في ردوده على استفسارات المغردين بعد تداول معلومات مغلوطة.

وقال التطبيق في رده: تطبيق توكلنا لا يصدر مخالفات أو عقوبات في الوقت الحالي، ورجال الأمن هم من يصدر مخالفات منع التجوال.

وبيّن التطبيق ضمن ردوده أنه يجب الرجوع لنقطة الانطلاق عند طلب التصريح قبل نهاية الوقت المحدد لتجنب العقوبات النظامية.