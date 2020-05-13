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قال السفير السعودي بإندونيسيا عصام الثقفي إن ما يتداوله البعض عن وفاة مواطنين سعوديين هناك بسبب كورونا كان قبل شهر رمضان بنحو أسبوعَيْن بداية الأزمة، وقبل إجلاء السعوديين للمملكة.
وفي التفاصيل، أكد السفير "الثقفي" أنه كان هناك إصابات، لكنها تماثلت للشفاء، وغادروا لأرض الوطن بجهود ومتابعة حثيثة من السفارة.
وأوضح لـ"الخليج 365": أن هذه الوفيات كان في بداية الأزمة بداية تعليق الطيران، وكان بينهم بعض المصابين، وتعافوا بفضل من الله، وغادروا، وتم إجلاء ١٠٠٠ مواطن سعودي من هناك.
واختتم بالقول: "حاليًا لا يوجد أي سعودي في إندونيسيا".
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 12:52 AM
قال إن هناك مواطنين أُصيبوا وتعافوا وغادروا لأرض الوطن بمتابعة من السفارة
قال السفير السعودي بإندونيسيا عصام الثقفي إن ما يتداوله البعض عن وفاة مواطنين سعوديين هناك بسبب كورونا كان قبل شهر رمضان بنحو أسبوعَيْن بداية الأزمة، وقبل إجلاء السعوديين للمملكة.
وفي التفاصيل، أكد السفير "الثقفي" أنه كان هناك إصابات، لكنها تماثلت للشفاء، وغادروا لأرض الوطن بجهود ومتابعة حثيثة من السفارة.
وأوضح لـ"الخليج 365": أن هذه الوفيات كان في بداية الأزمة بداية تعليق الطيران، وكان بينهم بعض المصابين، وتعافوا بفضل من الله، وغادروا، وتم إجلاء ١٠٠٠ مواطن سعودي من هناك.
واختتم بالقول: "حاليًا لا يوجد أي سعودي في إندونيسيا".
، السفير الثقفي لـ"الخليج 365": وفاة سعوديين بكورونا في إندونيسيا كانت قبل شهر رمضان بأسبوعَيْن ،
المصدر : الخليج 365
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كانت هذه تفاصيل خبر السفير الثقفي لـ"الخليج 365": وفاة سعوديين بكورونا في إندونيسيا كانت قبل شهر رمضان بأسبوعَيْن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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