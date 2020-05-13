، خلال 24 ساعة.. تسجيل 57 حالة إصابة بكورونا بالمجمعة.. والحجر احترازيًا على موقعين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "لجنة متابعة كورونا " تشدد على تطبيق الاحترازات الوقائية وتصدر عددًا من التوصيات

سجلت محافظة المجمعة ٥٧ إصابة بكورونا خلال الـ ٢٤ الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في المحافظة إلى ٧٢ إصابة، بينما عقدت لجنة متابعة أزمة كورونا بالمحافظة اجتماعها الثالث، واتخذت خلاله عددًا من التوصيات للحد من انتشار كورونا، منها اعتماد الحجر الصحي والأمني لموقعين في المحافظة.

وتفصيلاً، سجلت اليوم محافظة المجمعة ٥٧ إصابة بكورونا في أحد المراكز الخدمية، مما رفع عدد الإصابات في المحافظة منذ بداية الأزمة إلى ٧٢ إصابة مؤكدة.

وفي الصدد نفسه، عُقد الاجتماع الثالث للجنة متابعة أزمة كورونا في المحافظة، والمكونة من محافظ المجمعة رئيسًا، ووكيل المحافظة ومدير شرطة المجمعة ومدير مستشفى المجمعة ورئيس بلدية المجمعة ومدير شعبة مرور المجمعة ومدير الهلال الأحمر بالمجمعة ومديري الأقسام المعنية في المحافظة.

وخلال الاجتماع الذي تم عبر الاتصال المرئي بمشاركة مدير مركز التأهيل الشامل في المحافظة، تم مناقشة الأوضاع الراهنة خلال الاجتماع، واعتماد جملة من التوصيات من شأنها الحد من انتشار الفيروس بالمحافظة.

كما تم اعتماد الحجر الصحي الأمني على موقعين بالمحافظة احترازيًا، وتم التشديد على اللجنة الميدانية بمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية في مواقع التجمعات والازدحام، ورفع تقارير يومية بذلك.