، "أمن طرق رضوان" يطيح بسائق شاحنة دهس عامل صيانة الطرق ولاذ بالفرار ،

محمد بن مسعود - الدمام - قبضت عليه في وقت وجيز وتم تسليمه للمرور لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

تمكنت القوات الخاصة بأمن الطرق بمركز رضوان من القبض على سائق شاحنة دهس عاملاً تابعًا لصيانة الطرق ولاذ بالفرار من موقع الحادث على الطريق الرياض باتجاه مركز رضوان التابع لمحافظة المويه.

وفي التفاصيل، أوضحت المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365" أنه ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة بالعثور على مقيم من الجنسية النيبالية متوفى بعد دهسه من سائق شاحنة على طريق الرياض باتجاه الطائف وبعد تمرير البلاغ للجهات الأمنية بالقوات الخاصة لأمن الطرق وتم مباشرة الموقع ومع الرغم من عدم وجود معلومات كافية للتعرف على سائق الشاحنة تم التواصل مع إحدى شركات النقل المشتبه بها .

وتابعت قوات أمن الطرق المشتبه به وبعد تحديد وقت الدهس وحصر جميع الشاحنات التي مرت بالزمن ذاته اتضح أن سائقها قام بالتخفي عن الجهات الأمنية في محافظة المويه وتم تحديد مكانه والقبض عليه وهو مقيم من الجنسية الهندية في وقت وجيز وتسليمه للمرور لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بحكم الاختصاص.مكة المكرمة مركز العمليات الأمنية الموحد 911 القوات الخاصة أمن الطرق