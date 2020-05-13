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أمريكا: تسجيل عجز قياسي في الميزانية.. إنفاق حكومي حاد وانكماش في الإيرادات

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محمد بن مسعود - الدمام - بسبب جائحة فيروس

أعلنت الولايات المتحدة اليوم، عن تسجيل عجز قياسي في الميزانية بلغ 738 مليار دولار، نظرًا للإنفاق الحكومي الحاد، وانكماش الإيرادات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن عجز الميزانية في الشهر الماضي كان الأول الذي يعكس ضخامة الإنفاق الحكومي، الذي أقره الكونغرس لتخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة.

وفي 27 مارس الماضي، وافق الكونغرس على حزمة إنقاذ بقيمة 2.3 تريليون دولار، وزادها في وقت لاحق إلى نحو ثلاثة تريليونات دولار.

وذكرت الخزانة الأمريكية، أن إجمالي الإيرادات في إبريل بلغ 242 مليار دولار، بانخفاض قدره 55 % بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، في حين قفزت النفقات 161 % لتصل إلى 980 مليار دولار. وفقًا لرويترز.أمريكا الإنفاق الحكومي فيروس كورونا الجديد

أمريكا: تسجيل عجز قياسي في الميزانية.. إنفاق حكومي حاد وانكماش في الإيرادات

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-12

أعلنت الولايات المتحدة اليوم، عن تسجيل عجز قياسي في الميزانية بلغ 738 مليار دولار، نظرًا للإنفاق الحكومي الحاد، وانكماش الإيرادات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن عجز الميزانية في الشهر الماضي كان الأول الذي يعكس ضخامة الإنفاق الحكومي، الذي أقره الكونغرس لتخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة.

وفي 27 مارس الماضي، وافق الكونغرس على حزمة إنقاذ بقيمة 2.3 تريليون دولار، وزادها في وقت لاحق إلى نحو ثلاثة تريليونات دولار.

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وذكرت الخزانة الأمريكية، أن إجمالي الإيرادات في إبريل بلغ 242 مليار دولار، بانخفاض قدره 55 % بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، في حين قفزت النفقات 161 % لتصل إلى 980 مليار دولار. وفقًا لرويترز.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441

11:29 PM

بسبب جائحة فيروس كورونا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم، عن تسجيل عجز قياسي في الميزانية بلغ 738 مليار دولار، نظرًا للإنفاق الحكومي الحاد، وانكماش الإيرادات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن عجز الميزانية في الشهر الماضي كان الأول الذي يعكس ضخامة الإنفاق الحكومي، الذي أقره الكونغرس لتخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة.

وفي 27 مارس الماضي، وافق الكونغرس على حزمة إنقاذ بقيمة 2.3 تريليون دولار، وزادها في وقت لاحق إلى نحو ثلاثة تريليونات دولار.

وذكرت الخزانة الأمريكية، أن إجمالي الإيرادات في إبريل بلغ 242 مليار دولار، بانخفاض قدره 55 % بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، في حين قفزت النفقات 161 % لتصل إلى 980 مليار دولار. وفقًا لرويترز.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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