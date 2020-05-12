السعودية | وفاة نجل وزير الإسكان .. غرّد موصيا بالدعاء له قبل وفاته

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 10:23 مساءً, 12 مايو 2020 م المناطق_الرياض توفي إلى رحمة الله تعالى، نجل وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف المهند بن ماجد الحقيل،

و يبلغ المهند، الذي وافته المنية،اليوم، من العمر 16 عاماً،

وكان قد ثبت تغريدة على حسابه في موقع تويتر مطلع عام 2020 قال فيها: “الوصية الأولى والأخيرة حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفة حللوني فالموت لا يستأذن أحداً”.

وتتقدم “الخليج 365” بالتعازي والمواساة لوزير الإسكان سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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