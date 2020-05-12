شكرا لقرائتكم خبر عن «لا تحرموني من الدعوات».. الوصية الأخيرة لنجل وزير الإسكان والان نبدء بالتفاصيل

• مغردون ينعوّن «فقيد الشباب» ويتداولون تغريداته

• ”الخليج 365” تتقدم لـ«الحقيل» بأحر التعازي والمواساة

«الوصية الأولى والأخيرة حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفه حللوني وفالموت لا يستأذن أحد».. كلمات مؤثرة كتبها «المهند» نجل وزير الإسكان، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، قبل رحيله بأيام.

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فيما نعي «الحقل» ابنه بكلمات مؤثرة عبر «تويتر» قائلاً: «بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله ابني المهند، أسأل الله في هذا الشهر الفضيل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا اليه راجعون».

وشارك مغردون فى التعازي، متداولين بعض تغريدات فقيد الشباب «المهند»، التى كتبها قبل رحيله بأيام، منها: «اللهم اشف كل مريض نوى الصيام فعجز، وارحم كل ميت نوى الصيام فرحل».

و«اليوم» التي آلمها النبأ الحزين، تتقدم للمهندس ماجد الحقيل، وأسرته الكريمه بأحر التعازي والمواساة، راجين من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر.