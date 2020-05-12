شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الإمام عبدالرحمن» لمتحدث «تقويم التعليم»: لم يتم التنسيق بشأن الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

أكدت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أنه لم يتم التنسيق معها بشأن إجراء الاختبار التحصيلي حضوريا أو "عن بعد".

وقالت عبر "تويتر": "إشارة إلى ما تم ذكره في المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة من قبل المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، من أنه تم التنسيق مع عمداء القبول والتسجيل في الجامعات بشأن إجراء الاختبار التحصيلي حضوريا أو عن بعد توضح الجامعة بأنه لم يتم التنسيق معها في هذا الشأن".