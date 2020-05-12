شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الإمام عبدالرحمن» لمتحدث «تقويم التعليم»: لم يتم التنسيق بشأن الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل
وقالت عبر "تويتر": "إشارة إلى ما تم ذكره في المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة من قبل المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، من أنه تم التنسيق مع عمداء القبول والتسجيل في الجامعات بشأن إجراء الاختبار التحصيلي حضوريا أو عن بعد توضح الجامعة بأنه لم يتم التنسيق معها في هذا الشأن".
كانت هذه تفاصيل خبر «جامعة الإمام عبدالرحمن» لمتحدث «تقويم التعليم»: لم يتم التنسيق بشأن الاختبارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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