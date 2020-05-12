شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 8 أطنان «خضار وفواكه» من عمالة مخالفة بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل
وبينت الأمانة أن واردات الخضار والفواكه والورقيات للسوق المركزي خلال الأسبوع الماضي بلغت 8000 طن من المنتجات المحلية الواردة من مزارع المدينة المنورة ومحافظاتها، فيما بلغت المنتجات المستوردة 10.000 طن من الفواكه والخضار المتنوعة.
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