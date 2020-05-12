شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 8 أطنان «خضار وفواكه» من عمالة مخالفة بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت جولات الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة على السوق المركزي والأسواق المؤقتة عن مصادرة 8 أطنان من الخضار والفواكه بعد ضبط عدد من العمالة المخالفة لقيامهم بالبيع بطرق غير نظامية، وجرى تسليم المصادرات للجمعيات الخيرية، كما أتلف أكثر من 12 طنا من الخضار والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وجرى مصادرة 156 عربة نقل مخالفة.

وبينت الأمانة أن واردات الخضار والفواكه والورقيات للسوق المركزي خلال الأسبوع الماضي بلغت 8000 طن من المنتجات المحلية الواردة من مزارع المدينة المنورة ومحافظاتها، فيما بلغت المنتجات المستوردة 10.000 طن من الفواكه والخضار المتنوعة.