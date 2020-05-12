شاهد.. ”الخليج 365” توزع وجبات الإفطار على «أبطال الميدان»: شكرًا لجهودكم

• تجهيز الوجبات داخل مقر الصحيفة وتوزيعها قبل الإفطار بدقائق

من منطلق دورها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية، شاركت صحيفة اليوم، أبطال الميدان من رجال الحرس الوطنى والهلال الأحمر، وهم يؤدون مهامهم الوطنية خلال الإفطار، بتوزيع وجبات الإفطار عليهم.

وجهزت ”الخليج 365” مجموعة كبيرة من وجبات الإفطار داخل مقرها بالدمام، وقبل موعد الافطار بدقائق، انطلقت كتيبة الصحيفة التطوعية لتوزيعها على أبطال الميدان، تقديرا لدورهم في حفظ الأمن، ومتابعة الاجراءات الاحترازية.

وقدمت ”الخليج 365” التحية والشكر لكل رجال الأمن الذين يضحون من أجل الوطن وسلامته، مؤكدة أنهم يستحقون كل التقدير والدعم.