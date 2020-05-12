شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ”الخليج 365” توزع وجبات الإفطار على «أبطال الميدان»: شكرًا لجهودكم والان نبدء بالتفاصيل
وجهزت ”الخليج 365” مجموعة كبيرة من وجبات الإفطار داخل مقرها بالدمام، وقبل موعد الافطار بدقائق، انطلقت كتيبة الصحيفة التطوعية لتوزيعها على أبطال الميدان، تقديرا لدورهم في حفظ الأمن، ومتابعة الاجراءات الاحترازية.
وقدمت ”الخليج 365” التحية والشكر لكل رجال الأمن الذين يضحون من أجل الوطن وسلامته، مؤكدة أنهم يستحقون كل التقدير والدعم.
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