السعودية .. تسديد أكثر من 15 مليون ريال للمحكومين في قضايا مالية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 12 مايو 2020 11:16 مساءً - ‏36 دقيقة مضت أخبار السعودية 97 زيارة

أوضحت المديرية العامة للسجون، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد الفواتير المسددة منذ انطلاق خدمة “فُرجت” وصل إلى 1110 فواتير، بمبلغ أكثر من 15.150 مليون ريال.

وبيّن المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون أن الخدمة متاحة في أي وقت للمواطن وللمقيم الذي يرغب في التبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وذلك عبر منصة “أبشر”، بما يضمن الموثوقية والخصوصية.

وأكد المتحدث أن خبر التطبيق (المزيف) المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي قديم، وتم إصدار بيان في حينه، وأنه لا يوجد تطبيق خاص للإصدار الأول أو الثاني.