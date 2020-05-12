السعودية .. تفتيش مساكن نحو 100 ألف عامل بمدينة الرياض لهذا السبب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 12 مايو 2020 11:16 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 156 زيارة

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، عن قيام لجانها الفرعية بتفقُّد أكثر من 99.5 ألف عامل محتجز في منشآت الحجر الصحي بمدينة الرياض خلال 14 يوماً.

وأظهرت صور نشرتها الأمانة جانباً من تفقّد اللجان الفرعية للعمال بهدف التصدي لفيروس كورونا المستجد، حيث وجّهت مسؤولي المتابعة بسرعة معالجة الملاحظات في مهلة أقصاها 48 ساعة.

كما نشرت “أمانة الرياض” نموذجاً لطلب حضور صاحب العقار إلى إدارة المراقبة، لافتةً إلى أن المراجعة في الوقت المحدد تسهّل الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.