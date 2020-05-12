اخبار السعوديه

السعودية .. تفتيش مساكن نحو 100 ألف عامل بمدينة الرياض لهذا السبب

0 نشر
admin 0 تبليغ

Advertisements

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 12 مايو 2020 11:16 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار 156 زيارة


أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، عن قيام لجانها الفرعية بتفقُّد أكثر من 99.5 ألف عامل محتجز في منشآت الحجر الصحي بمدينة الرياض خلال 14 يوماً.

وأظهرت صور نشرتها الأمانة جانباً من تفقّد اللجان الفرعية للعمال بهدف التصدي لفيروس المستجد، حيث وجّهت مسؤولي المتابعة بسرعة معالجة الملاحظات في مهلة أقصاها 48 ساعة.

كما نشرت “أمانة الرياض” نموذجاً لطلب حضور صاحب العقار إلى إدارة المراقبة، لافتةً إلى أن المراجعة في الوقت المحدد تسهّل الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.

شاركها
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا