، الآسيوي يطلع على تحضيرات البحرين لاستضافة كأس آسيا للناشئين ،

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محمد بن مسعود - الدمام - عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعًا تشاوريًا مع الاتحاد البحريني لكرة القدم بتقنية الدوائر المغلقة (فيديو كونفرنس) تناولا فيه التحضيرات القائمة لبطولة آسيا للناشئين تحت 16 عامًا والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 16 سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر المقبلين.
واطلع الاتحاد الآسيوي على التحضيرات التي قام بها الاتحاد البحريني لكرة القدم على مستوى البطولة، والمتعلقة بالأمور اللوجستية والإقامة والملاعب المخصصة للمباريات والتدريبات، كما استمع إلى شرح موجز عن الوضع العام حاليًا.
وكان الأخضر للناشئين، قد حسم تأهله للبطولة، بعد تصدره مجموعته التي ضمت إلى جواره منتخبات عمان وباكستان وسوريا.
وقد حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تاريخ 15 يونيو المقبل موعدًا جديدًا لإجراء قرعة نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عامًا، بعد أن تأجل الموعد السابق بسبب تفشي فيروس كورونا بحسب ما كشفت بعض المصادر الإعلامية.
الآسيوي يطلع على تحضيرات البحرين لاستضافة كأس آسيا للناشئينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-12
عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعًا تشاوريًا مع الاتحاد البحريني لكرة القدم بتقنية الدوائر المغلقة (فيديو كونفرنس) تناولا فيه التحضيرات القائمة لبطولة آسيا للناشئين تحت 16 عامًا والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 16 سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر المقبلين.
واطلع الاتحاد الآسيوي على التحضيرات التي قام بها الاتحاد البحريني لكرة القدم على مستوى البطولة، والمتعلقة بالأمور اللوجستية والإقامة والملاعب المخصصة للمباريات والتدريبات، كما استمع إلى شرح موجز عن الوضع العام حاليًا.
وكان الأخضر للناشئين، قد حسم تأهله للبطولة، بعد تصدره مجموعته التي ضمت إلى جواره منتخبات عمان وباكستان وسوريا.
وقد حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تاريخ 15 يونيو المقبل موعدًا جديدًا لإجراء قرعة نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عامًا، بعد أن تأجل الموعد السابق بسبب تفشي فيروس كورونا بحسب ما كشفت بعض المصادر الإعلامية.
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
11:47 PM
عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعًا تشاوريًا مع الاتحاد البحريني لكرة القدم بتقنية الدوائر المغلقة (فيديو كونفرنس) تناولا فيه التحضيرات القائمة لبطولة آسيا للناشئين تحت 16 عامًا والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 16 سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر المقبلين.
واطلع الاتحاد الآسيوي على التحضيرات التي قام بها الاتحاد البحريني لكرة القدم على مستوى البطولة، والمتعلقة بالأمور اللوجستية والإقامة والملاعب المخصصة للمباريات والتدريبات، كما استمع إلى شرح موجز عن الوضع العام حاليًا.
وكان الأخضر للناشئين، قد حسم تأهله للبطولة، بعد تصدره مجموعته التي ضمت إلى جواره منتخبات عمان وباكستان وسوريا.
وقد حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تاريخ 15 يونيو المقبل موعدًا جديدًا لإجراء قرعة نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عامًا، بعد أن تأجل الموعد السابق بسبب تفشي فيروس كورونا بحسب ما كشفت بعض المصادر الإعلامية.
، الآسيوي يطلع على تحضيرات البحرين لاستضافة كأس آسيا للناشئين ،
المصدر : الخليج 365
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