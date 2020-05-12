، مرزوق العتيبي لـ"الخليج 365": أنا "بيتوتي".. والتمارين في رمضان تتجاوز الساعتَيْن ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد لاعب الشباب والاتحاد والنصر الدولي السابق مرزوق العتيبي أن التقيد بتوجيهات الجهات الأمنية ووزارة الصحة يصب في مصلحة الإنسان أولاً وأخيرًا من مواطنين ومقيمين، وعلينا جميعًا الالتزام بذلك، وتفعيل شعار "كلنا مسؤول" بمعناه الحقيقي من أجل تخطي جائحة كورونا (كوفيد - 19) بمشيئة الله.
وعن برنامجه في رمضان قال "العتيبي" في تصريح إلى "الخليج 365": في الحقيقة أنا بيتوتي، ولا أغادر المنزل إلا للضرورة القصوى، ومن أجل إحضار المواد التموينية الضرورية الناقصة، ثم العودة للمنزل بشكل سريع. كما أن للتمارين النصيب الأكبر في المنزل. لدي غرفة مجهزة بطاقم حديد؛ وبالتالي لا بد من ممارسة التمارين في المنزل يوميًّا، بمعدل ساعتين أو أكثر؛ وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة واللياقة، إلى جانب الاهتمام بالبرنامج الغذائي المتوازن خلال الشهر الفضيل.
يُذكر أن "العتيبي" بعد اعتزاله الكرة توجه للتدريب في المدرسة الإسبانية في جدة، إلى جانب رفيقَي الدرب (الكابتن خالد قهوجي والكابتن مبروك زايد).
مرزوق العتيبي لـ"الخليج 365": أنا "بيتوتي".. والتمارين في رمضان تتجاوز الساعتَيْنأحمد سرور الخليج 365 2020-05-12
أكد لاعب الشباب والاتحاد والنصر الدولي السابق مرزوق العتيبي أن التقيد بتوجيهات الجهات الأمنية ووزارة الصحة يصب في مصلحة الإنسان أولاً وأخيرًا من مواطنين ومقيمين، وعلينا جميعًا الالتزام بذلك، وتفعيل شعار "كلنا مسؤول" بمعناه الحقيقي من أجل تخطي جائحة كورونا (كوفيد - 19) بمشيئة الله.
وعن برنامجه في رمضان قال "العتيبي" في تصريح إلى "الخليج 365": في الحقيقة أنا بيتوتي، ولا أغادر المنزل إلا للضرورة القصوى، ومن أجل إحضار المواد التموينية الضرورية الناقصة، ثم العودة للمنزل بشكل سريع. كما أن للتمارين النصيب الأكبر في المنزل. لدي غرفة مجهزة بطاقم حديد؛ وبالتالي لا بد من ممارسة التمارين في المنزل يوميًّا، بمعدل ساعتين أو أكثر؛ وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة واللياقة، إلى جانب الاهتمام بالبرنامج الغذائي المتوازن خلال الشهر الفضيل.
يُذكر أن "العتيبي" بعد اعتزاله الكرة توجه للتدريب في المدرسة الإسبانية في جدة، إلى جانب رفيقَي الدرب (الكابتن خالد قهوجي والكابتن مبروك زايد).
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
11:33 PM
قال: مساعدة وزارة الصحة والأمن تتمثل في شعار "كلنا مسؤول"
أكد لاعب الشباب والاتحاد والنصر الدولي السابق مرزوق العتيبي أن التقيد بتوجيهات الجهات الأمنية ووزارة الصحة يصب في مصلحة الإنسان أولاً وأخيرًا من مواطنين ومقيمين، وعلينا جميعًا الالتزام بذلك، وتفعيل شعار "كلنا مسؤول" بمعناه الحقيقي من أجل تخطي جائحة كورونا (كوفيد - 19) بمشيئة الله.
وعن برنامجه في رمضان قال "العتيبي" في تصريح إلى "الخليج 365": في الحقيقة أنا بيتوتي، ولا أغادر المنزل إلا للضرورة القصوى، ومن أجل إحضار المواد التموينية الضرورية الناقصة، ثم العودة للمنزل بشكل سريع. كما أن للتمارين النصيب الأكبر في المنزل. لدي غرفة مجهزة بطاقم حديد؛ وبالتالي لا بد من ممارسة التمارين في المنزل يوميًّا، بمعدل ساعتين أو أكثر؛ وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة واللياقة، إلى جانب الاهتمام بالبرنامج الغذائي المتوازن خلال الشهر الفضيل.
يُذكر أن "العتيبي" بعد اعتزاله الكرة توجه للتدريب في المدرسة الإسبانية في جدة، إلى جانب رفيقَي الدرب (الكابتن خالد قهوجي والكابتن مبروك زايد).
، مرزوق العتيبي لـ"الخليج 365": أنا "بيتوتي".. والتمارين في رمضان تتجاوز الساعتَيْن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر مرزوق العتيبي لـ"الخليج 365": أنا "بيتوتي".. والتمارين في رمضان تتجاوز الساعتَيْن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.