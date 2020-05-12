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أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية الموافقة على صرف 75 ألف ريال لسداد إيجارات "15 أسرة" مستفيدة من خدمات الجمعية.
وأكدت خيرية الأفلاج أن مجلس إدارة الجمعية وافق على صرف مبلغ (75000) ريال للمساهمة في سداد إيجارات (15) أسرة محتاجة من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغ هذه الأسر عن طريق اللجنة الاجتماعية.
وأطلقت جمعية الأفلاج الخيرية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام عديد المبادرات التي تصب في مساعدة الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية من خلال توزيع المبالغ النقدية والسلال الغذائية وغيرها من الخدمات الاجتماعية.
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 11:47 PM
الجمعية أشارت إلى أنه سيتم إبلاغ هذه الأسر عن طريق اللجنة الاجتماعية
أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية الموافقة على صرف 75 ألف ريال لسداد إيجارات "15 أسرة" مستفيدة من خدمات الجمعية.
وأكدت خيرية الأفلاج أن مجلس إدارة الجمعية وافق على صرف مبلغ (75000) ريال للمساهمة في سداد إيجارات (15) أسرة محتاجة من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغ هذه الأسر عن طريق اللجنة الاجتماعية.
وأطلقت جمعية الأفلاج الخيرية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام عديد المبادرات التي تصب في مساعدة الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية من خلال توزيع المبالغ النقدية والسلال الغذائية وغيرها من الخدمات الاجتماعية.
، "خيرية الأفلاج" توافق على صرف 75 ألفًا لسداد إيجارات "15 أسرة" مستفيدة ،
المصدر : الخليج 365
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