، مكة.. إحالة عمالة مخالفة لجهات الاختصاص لتخزينها كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة المخالفين

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة ومجهولة المصدر، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة المخالفين ضمن نطاق البلدية، امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة".

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية، المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط موقع مخالف بدون ترخيص في حي الكدوة بمكة المكرمة، تديره عمالة مخالفة، وتم اتخاذ اللازم حياله، ومصادرة وإتلاف طن واحد من الأسماك الفاسدة ومجهولة المصدر، وإحالة العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.

ودعا "وقاد" المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وفي حال ملاحظة مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.

مكة المكرمة بلدية المسفلة الفرعية أمانة العاصمة المقدسة الباعة المخالفين وزارة الشؤون البلدية والقروية