، تقرير فرنسي: السعودية النموذج الأوضح في الشرق الأوسط في مكافحة كورونا ،

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ذكر تقرير فرنسي أنه على الرغم من تفشي كورونا في الشرق الأوسط، إلا أن عدد الوفيات لم يتجاوز 1125 وفاة وفقاً لإحصائية منظمة الصحة العالمية في 8 مارس الماضي، مشيرة إلى قوة السعودية ودول الخليج في التعامل مع الفيروس بإجراءات فعالة.
وقال تقرير صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن السعودية ومعها دول الخليج، كانت لهم ردة فعل سريعة على تسهيل إجراءات الفحوصات وبأعداد كبيرة يومياً؛ مما سهل اكتشاف المرضى وتعقبهم وعزلهم وتقديم الرعاية الصحية الكافية لهم حتى وصولوهم لمرحلة الشفاء الكاملة.
وأشار التقرير إلى أن عدد ضحايا الجائحة في السعودية التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، يقارب عدد الوفيات في النروج التي لا يتجاوز عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.
وأضاف التقرير أن دول الشرق الأوسط اتخذت عدة إجراءات سريعة وقوية، والنموذج الأوضح كان المملكة العربية السعودية والتي اتخذت قرارات مهمة وضرورية، من بينها وقف العمرة ومنع الصلاة في الحرمين بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومنع المؤسسات التعليمية، إلى جانب أي أنشطة خاصة بالتجمعات مثل النوادي والمطاعم والمقاهي، إلى جانب تدابير الحجر، وذلك قبل أسبوعين من اتخاذ فرنسا ذات الإجراءات.
وذكر التقرير أن السعودية استفادت كذلك من خبراتها في مكافحة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والتي سببها نوع من الفيروسات كان يُتوقع أنه ينتشر عن طريق الإبل.
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 11:46 PM
أشاد بفاعلية إجراءات دول الخليج في التعامل مع الفيروس
ذكر تقرير فرنسي أنه على الرغم من تفشي كورونا في الشرق الأوسط، إلا أن عدد الوفيات لم يتجاوز 1125 وفاة وفقاً لإحصائية منظمة الصحة العالمية في 8 مارس الماضي، مشيرة إلى قوة السعودية ودول الخليج في التعامل مع الفيروس بإجراءات فعالة.
وقال تقرير صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن السعودية ومعها دول الخليج، كانت لهم ردة فعل سريعة على تسهيل إجراءات الفحوصات وبأعداد كبيرة يومياً؛ مما سهل اكتشاف المرضى وتعقبهم وعزلهم وتقديم الرعاية الصحية الكافية لهم حتى وصولوهم لمرحلة الشفاء الكاملة.
وأشار التقرير إلى أن عدد ضحايا الجائحة في السعودية التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، يقارب عدد الوفيات في النروج التي لا يتجاوز عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.
وأضاف التقرير أن دول الشرق الأوسط اتخذت عدة إجراءات سريعة وقوية، والنموذج الأوضح كان المملكة العربية السعودية والتي اتخذت قرارات مهمة وضرورية، من بينها وقف العمرة ومنع الصلاة في الحرمين بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومنع المؤسسات التعليمية، إلى جانب أي أنشطة خاصة بالتجمعات مثل النوادي والمطاعم والمقاهي، إلى جانب تدابير الحجر، وذلك قبل أسبوعين من اتخاذ فرنسا ذات الإجراءات.
وذكر التقرير أن السعودية استفادت كذلك من خبراتها في مكافحة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والتي سببها نوع من الفيروسات كان يُتوقع أنه ينتشر عن طريق الإبل.
، تقرير فرنسي: السعودية النموذج الأوضح في الشرق الأوسط في مكافحة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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