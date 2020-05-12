شكرا لمتابعة خبر عن خالد السليمان: «قطاع التوصيل والنقل لن يتضرر بسبب كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قال الكاتب خالد السليمان، اليوم الثلاثاء، إن هناك قطاعات قد لا تتأثر بشكل كبير بسبب فيروس كورونا.
وقال "سليمان" في برنامج "يا هلا" : "قطاع التوصيل والنقل من القطاعات التي قد لا تتأثر بالآثار الاقتصادية للأزمة الحالية".
وتابع : "الأزمة الحالية كانت اختبارا للعديد من القطاعات الخدمية، منها قطاع التوصيل والنقل".
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