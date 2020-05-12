شكرا لمتابعة خبر عن خالد السليمان: «قطاع التوصيل والنقل لن يتضرر بسبب كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الكاتب خالد السليمان، اليوم الثلاثاء، إن هناك قطاعات قد لا تتأثر بشكل كبير بسبب فيروس كورونا.

وقال "سليمان" في برنامج "يا هلا" : "قطاع التوصيل والنقل من القطاعات التي قد لا تتأثر بالآثار الاقتصادية للأزمة الحالية".

وتابع : "الأزمة الحالية كانت اختبارا للعديد من القطاعات الخدمية، منها قطاع التوصيل والنقل".