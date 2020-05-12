شكرا لمتابعة خبر عن رسالة خاصة من وزير الصحة لقطاع التمريض: «أنتم أبطال» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حرص وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على توجيه رسالة خاصة إلى قطاع التمريض في يومهم العالمي. حرص وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على توجيه رسالة خاصة إلى قطاع التمريض في يومهم العالمي. وقال "الربيعة" عبر "تويتر" : في اليومالعالمي للتمريض، أود أن أتقدم لكم بالشكر والامتنان على تفانيكم وجهودكم الكبيرة التي تبذلونها. فأنتم أبطالالصحة الذين نعتمد عليهم في تقديم الرعاية الصحية"

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