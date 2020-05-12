شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الملك سعود تنفي وجود تنسيق مع تقويم التعليم لإجراء الاختبار التحصيلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لجامعة الملك سعود، حقيقة وجود تنسيق بين هيئة تقويم التعليم والجامعات بخصوص إجراء الاختبار التحصيلي حضوريًا أو عن بعد.

وقالت الجامعة : إشارة إلى ما ذكره المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم في المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة يوم الاثنين 11 مايو من وجود تنسيق بين الهيئة والجامعات بخصوص إجراء الاختبار التحصيلي حضورياً أو عن بُعد؛ توضح جامعة الملك سعود أنه لم يتم التنسيق معها بذلك الخصوص.