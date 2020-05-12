شكرا لمتابعة خبر عن استمرار تدني الرؤية في 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لمناطق :" الحدود الشمالية - المنطقة الشرقية - المدينة المنورة ". أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لمناطق :" الحدود الشمالية - المنطقة الشرقية - المدينة المنورة ". وحذرت الهيئة من الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار حيث تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية. وتوقعت الهيئة نهاية التنبيه في تمام الساعة 22:00 غدًا الأربعاء.

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