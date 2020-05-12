شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات: تمديد إعفاء أصحاب العمل من غرامات التأخير عن سداد الاشتراكات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تمديد إعفاء أصحاب العمل من غرامات التأخير عن سداد الاشتراكات المستحقة لشهر إبريل.
وقالت إنه سيتم استئناف احتساب غرامات التأخير اعتبارًا من 16 يونيو المقبل.
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