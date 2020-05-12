شكرا لمتابعة خبر عن خلاف على " الحظر الكلي في أحياء الأجانب " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

على خلفية إعلان منع التجول الكامل في المملكة خلال عيد الفطر المبارك، طالب مواطنون بالحظر الكلي في الأحياء التي يكتظ فيها الأجانب.

وشهدت الفترة الماضية، لا مبالاة من قبل الوافدين وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ما يؤثر سلبيًا على جهود المملكة.

وعبر وسم "الحظر الكلي في أحياء الأجانب " ، أكد المواطنون أنهم يتعمدون إحداث تجمعات دون مبالاة فقال أحد المواطنين : " فيه أجانب يصلون التراويح في السطح كيف ابلغ عنهم ؟ لا واليوم واحد شافني وبكل بجاحه يقولي إنت ليه ماتصلي معنا جماعه ولا ماتصلي ؟؟ والمشكلة يختلطون مع ناس كثير " .

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و قال آخر: " ماأدري ليه العنصرية والسب في الأجانب، الأجنبي أتى للبلد بطريقتين أما بالعمل النظامي أو أتى متخلف، نحن من أهمل وصار ماصار ، لم نرحل المتخلف في وقته ولم نشغل المكفول لدينا بل فكيناه يعمل ونأخذ منه كل شهر .. والآن نسب الأجانب، استح ع وجهك تراهم بشر " .

وذكرت مواطنة : " خير وش هالعنصرية ؟. حتى في الأمراض صار فيه عنصرية، أنا كسعودية قسم بالله أشوف أن فيه بعض أجانب ملتزميين بالقراراتتوالحظر أكثر من بعض السعوديين هالفتر’، الجمع لغة الجُهلاء يا جُهلاء " .