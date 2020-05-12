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صورة نادرة لحظة انطلاق الأمير سلطان بن سلمان للفضاء منذ 35 عاما

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

نشر الشاعر عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ صورة نادرة منذ 35 عامًا توثق انطلاق الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز كأول رائد فضاء عربي مسلم يصعد للفضاء.

وعلق "آل الشيخ" على الصورة قائلًا :"الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز و الأمير فهد بن سلمان بن عبدالعزيز رحمهما الله و الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز حفظه الله لحظة انطلاق الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز كأول رائد فضاء عربي مسلم يصعد إلى الفضاء على متن المكوك الأمريكي "ديسكفري" في 17 يونيو 1985م.".

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