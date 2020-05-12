شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق العمليات التشغيلية لشركة "سال" للشحن بمطار الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انطلقت العمليات التشغيلية بمرافق شركة سال السعودية للخدمات اللوجيستية بقرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجيستية، عمر حريري، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات اللوجيستية، وسيعمل على تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي باستثمار موقعها الفريد بين قارات العالم.

وأوضح أنه سيقدم جميع خدمات مناولة الشحنات العامة والتخصصية، مثل المبردات والمنتجات القابلة للتلف والأدوية والسيارات، إلى جانب التوسع في خدمات البريد السريع، والبريد الجوي، وخدمات النقل البري، بالإضافة إلى شحنات التجارة الإلكترونية.