شكرا لمتابعة خبر عن ماجد الحقيل يُنعي ابنه بكلمات مؤثرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نعى وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، وفاة ابنه المهند بكلمات مؤثرة.

وقال "الحقيل" : " بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله أبني المهند، أسأل الله في هذا الشهر الفضيل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا اليه راجعون " .

من جانبهم، قدّم منسوبو وزارة الشؤون البلدية، خالص العزاء له ولأسرته، داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته.