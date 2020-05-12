اخبار السعوديه

ماجد الحقيل يُنعي ابنه بكلمات مؤثرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن ماجد الحقيل يُنعي ابنه بكلمات مؤثرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نعى وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، وفاة ابنه المهند بكلمات مؤثرة.

وقال "الحقيل" : " بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله أبني المهند، أسأل الله في هذا الشهر الفضيل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا اليه راجعون " .

من جانبهم، قدّم منسوبو وزارة الشؤون البلدية، خالص العزاء له ولأسرته، داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماجد الحقيل يُنعي ابنه بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا