ماجد الحقيل يُنعي ابنه بكلمات مؤثرة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):نعى وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، وفاة ابنه المهند بكلمات مؤثرة.
وقال "الحقيل" : " بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله أبني المهند، أسأل الله في هذا الشهر الفضيل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا اليه راجعون " .
من جانبهم، قدّم منسوبو وزارة الشؤون البلدية، خالص العزاء له ولأسرته، داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته.
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