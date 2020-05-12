شكرا لمتابعة خبر عن منسوبو "الشؤون البلدية " يقدمون العزاء للوزير ماجد الحقيل في وفاة ابنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قدّم منسوبو وزارة الشؤون البلدية والقروية، خالص العزاء والمواساة، للوزير ماجد الحقيل، ولعائلته الكريمة، في وفاة ابنهم المهند.

ودعت الوزارة في بيان لها، أن يتغمّده الله " تعالى " بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

وانتقل المهند بن ماجد الحقيل، اليوم الثلاثاء، إلى رحمة الله عن عمر 15 عامًا.