منسوبو "الشؤون البلدية " يقدمون العزاء للوزير ماجد الحقيل في وفاة ابنه

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):قدّم منسوبو وزارة الشؤون البلدية والقروية، خالص العزاء والمواساة، للوزير ماجد الحقيل، ولعائلته الكريمة، في وفاة ابنهم المهند.
ودعت الوزارة في بيان لها، أن يتغمّده الله " تعالى " بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.
وانتقل المهند بن ماجد الحقيل، اليوم الثلاثاء، إلى رحمة الله عن عمر 15 عامًا.
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