خالد النمر ينصح بعدم شرب القهوة قبل الإمساك مباشرة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): نصح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، بعدم شرب القهوة قبل الإمساك مباشرةً. نصح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، بعدم شرب القهوة قبل الإمساك مباشرةً. وقال النمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : عادة غذائية سيئة أن يختم قبل الإمساك مباشرة بكوب من القهوة. وأضاف : أنه يبعد النوم أو يجعله متقطع أو يسبب الإدرار ويعرضك للجفاف.

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