بالفيديو.. مشاهد خلابة لشلالات الوهيدة بجبال القهر في الريث

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): وثّق مقطع فيديو، مشاهد نادرة لشلالات الوهيدة بجبال القهر في محافظة الريث شرق منطقة جازان. وثّق مقطع فيديو، مشاهد نادرة لشلالات الوهيدة بجبال القهر في محافظة الريث شرق منطقة جازان. وتعد جبال القهر، من المواقع الخلابة في محافظة الريث؛ إذ تتميز بطبيعة وتضاريس خلابة.

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