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علماء يؤكدون أن إخراج زكاة الفطر من التمر أولى وأرجح (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

دعا الدكتور خالد المشيقح، إلى إخراج زكاة الفطر من التمر خلال أزمة .

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن " المشهور من مذهب الإمام أحمد أن أفضل الأجناس التي تُخرج في زكاة الفطر هو التمر " .

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من جانبه، أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، أن إخراج زكاة الفطر من التمر أولى وأرجح من الأرز.

وأضاف: " أن النبي صلّ الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر بـ صاعًا من التمر أو صاعًا من الشعير أو صاعًا من زبيب " .

وأكد أنه لا يجوز العدول عن هذه الأصناف المذكورة في الحديث الشريف مع القدرة عليها.

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