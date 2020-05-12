علماء يؤكدون أن إخراج زكاة الفطر من التمر أولى وأرجح (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):دعا الدكتور خالد المشيقح، إلى إخراج زكاة الفطر من التمر خلال أزمة كورونا.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن " المشهور من مذهب الإمام أحمد أن أفضل الأجناس التي تُخرج في زكاة الفطر هو التمر " .
من جانبه، أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، أن إخراج زكاة الفطر من التمر أولى وأرجح من الأرز.
وأضاف: " أن النبي صلّ الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر بـ صاعًا من التمر أو صاعًا من الشعير أو صاعًا من زبيب " .
وأكد أنه لا يجوز العدول عن هذه الأصناف المذكورة في الحديث الشريف مع القدرة عليها.
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