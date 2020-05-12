شاهد.. حقيقة انخفاض أسعار المنتجات العقارية خلال الفترة القادمة

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الرياض - علي القحطاني - (صدى): أوضح إبراهيم الصحن مختص في التمويل والاستثمار العقاري، تأثير " فيروس أوضح إبراهيم الصحن مختص في التمويل والاستثمار العقاري، تأثير " فيروس كورونا " على أسعار المنتجات العقارية خلال الفترة القادمة . وقال الصحن لقناة " الإخبارية " : إذا استمر الإغلاق وإيقاف النشاطات بسبب فيروس كورونا سيؤثر على المنتجات العقارية. وأضاف : سترجع الأمور اتوقع الربع الرابع من العام الحالي أو الربع الأول من عام 2021، واكثر المنتجات العقارية التي تتأثر هي الأراضي أكثر من المنتجات المطورة الجاهزة بسبب إحجام البناء.

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