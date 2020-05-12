شكرا لمتابعة خبر عن أهداف الصندوق المجتمعي للتخفيف من آثار كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أهداف الصندوق المجتمعي للتخفيف من آثار جائحة كورونا.
وتتضمن الأهداف: تخفيف الُاثار عن الفئات الأكثر تضررًا، استشعار المسؤولية الوطنية، تفعيل دور القطاع غير الربحي والأوقاف في هذه الأزمة، مساندة الجهود الحكومية في مواجهة الوباء، تعزيز المشاركة المجتمعية في الأزمات والكوارث.
وأكدت أنه يمكن المساهمة في الصندوق عبر حساب الوزارة (التبرعات) IBAN: SA0310000022348800000109 .
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