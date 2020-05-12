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وفاة المهند بن ماجد الحقيل

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

انتقل المهند بن ماجد الحقيل، اليوم الثلاثاء، إلى رحمة الله عن عمر 15 عامًا.

وتناقلت العديد من حسابات "تويتر" خبر وفاة المهند، وكذلك تغريدة له عن الموت قال فيه : " الوصيه الأولى و الأخيرة حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفه حللوني و فالموت لا يستأذن أحد " .

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