شكرا لمتابعة خبر عن وفاة المهند بن ماجد الحقيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):انتقل المهند بن ماجد الحقيل، اليوم الثلاثاء، إلى رحمة الله عن عمر 15 عامًا.
وتناقلت العديد من حسابات "تويتر" خبر وفاة المهند، وكذلك تغريدة له عن الموت قال فيه : " الوصيه الأولى و الأخيرة حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفه حللوني و فالموت لا يستأذن أحد " .
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